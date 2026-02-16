Умер актер из «Крестного отца» и «Апокалипсиса сегодня» Роберт Дюваль

На 96-м году жизни умер оскароносный американский актер Роберт Дюваль. Об этом сообщила его супруга Лусиана Дюваль в Facebook*.

Актер скончался 15 февраля в своем доме в Мидлберге (штат Вирджиния).

Дюваль получил мировую известность благодаря роли адвоката семьи Корлеоне Тома Хагена в фильмах «Крестный отец» и «Крестный отец 2», а также образу подполковника Килгора в картине «Апокалипсис сегодня» с его знаменитой репликой о «запахе напалма по утрам». Он также снялся в фильмах «Убить пересмешника», «Судья» и «Нежное милосердие».

За роль кантри-певца Мака Слэджа в «Нежном милосердии» актер получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль.

В июле 2022 года умер актер Джеймс Каан, сыгравший Сантино Корлеоне в «Крестном отце».

