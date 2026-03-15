Умер актер из «Кавказской пленницы» и «Кин-дза-дза!» Николай Гаро

Известный продюсер и киноактер Николай Гаро ушел из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщил aif.ru .

Гаро умер 14 марта, причины смерти не сообщаются. Одной из его дебютных работ в кино стала роль водителя в советской картине «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

Затем Гаро создал образ господина ПЖ в сатирическом фильме «Кин-дза-дза». Снимался в эпизодах кинофильмов «Частный детектив, или Операция „Кооперация“», «Привет, дуралеи!», «Ландыш серебристый».

С 1988 года больше занимался продюсированием, руководил съемками картин «Курочка Ряба», «Тихие омуты», «Старые клячи», «Командир счастливой „Щуки“», «Черный монах». С 1995-го Гаро возглавлял киностудию «Луч».