Умер актер из «Интернов» и «Глухаря-2» Александр Зиновьев

Российский актер Александр Зиновьев, сыгравший в «Интернах» и «Гибели империи», скончался 27 февраля после двух лет борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом РИА «Новости» рассказал его друг Дмитрий Минаев.

По его словам, причиной смерти актера, предположительно, стал рак. Зиновьев ушел из жизни за месяц до своего 80-летия. Дату и место прощания с актером пока не сообщали.

Александр Зиновьев родился 29 марта 1946 года. Окончил геологический институт и театральную студию при Театре Советской Армии.

Он был внештатным корреспондентом газеты «Красное знамя», автором статей, нескольких пьес, автобиографической книги «Первое поле». Написал более тысячи стихотворений.

На этом таланты Зиновьева не заканчивались. Он был фотохудожником, сценаристом и кинодокументалистом. Зиновьев — лауреат Премии Ленинского Комсомола, член таких организаций, как РАО, РВИО, НАД и Киносоюза.

В фильмографии Зиновьева 19 работ в 19 проектах. Он стал известен благодаря ролям в телесериалах «Интерны», «Глухарь-2», «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… — 3», «Сатисфакция» и «Гибель Империи».