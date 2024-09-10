Умер актер из «Интернов» и «Дня выборов» Александр Голубев

Заслуженный артист России Александр Голубев скончался в 57 лет. Об этом сообщили в Telegram-канале Московского театра оперетты.

Актер не только был солистом театра, но и исполнил множество ролей в кино, которые запомнились российским зрителям. Голубев сыграл замгубернатора в фильме «День выборов». Также его можно увидеть в «Интернах» и других известных сериалах. Многие зрители знают артиста как одного из исполнителей композиции Belle в постановке «Нотр-Дам де Пари».

Александр Голубев учился в ГИТИСе, после окончания которого его зачислили в труппу Московского театра оперетты. Это произошло в 1995 году. Он играл в таких постановках, как «Метро», «Нотр-Дам де Пари», «Монте-Кристо», «Граф Орлов» и других.