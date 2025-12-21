Умер актер из «Глухаря» Николай Денисов

Многократный лауреат «Песни года», актер, поэт и драматург Николай Денисов скончался вечером 19 декабря на 81-м году жизни. Внучка артиста Анастасия написала об этом в личном блоге.

«Сегодня на исходе дня Святого Николая, на небе неожиданно для всех нас стало одним ангелом-хранителем больше. На всем белом свете нет, не было и больше не будет второго такого. Наш Король-Солнце, наш человек-праздник, наш уважаемый Николай Ильич, наш любимый Коленька», — написала Анастасия.

Внучка артиста отметила, что Денисов жил долго, ярко и счастливо, так, как сам этого хотел.

Как рассказал aif.ru режиссер Павел Тихомиров, который работал и дружил с Денисовым, его смерть была скоропостижной. Актер не жаловался на самочувствие, строил творческие планы, оставался активным.

Тихомиров добавил, что похороны могут пройти 23 или 24 декабря. Актера могут похоронить рядом с отцом и супругой, актрисой Еленой Рубиной, на Донском кладбище.

Николай Денисов родился 1 октября 1945 года в Киеве. Окончил актерское отделение ЛГИТМиК. Работал в театрах Ленинграда и Пскова.

Первым исполнителем песен на его стихи стал Андрей Миронов. В 1980 году он выпустил пластинку «Четыре баллады». Денисов сотрудничал и с певцом Валерием Леонтьевым — это шлягеры «Кабаре», «Кленовый лист», «Шери» и другие. Песни на стихи Денисова также исполняли Надежда Бабкина, Людмила Гурченко, София Ротару, «Михаил Боярский, Николай Басков, Дмитрий Певцов, Филипп Киркоров, Лариса Долина и другие артисты.

Оставил Денисов свой вклад и в кинематографе, снявшись в сериалах «Рок-н-ролл под Кремлем», «Деньги», «Улицы разбитых фонарей», «Глухарь» и «Убойная сила».