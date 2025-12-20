Умер актер из «Глухаря» и «Улиц разбитых фонарей» Николай Денисов

Известный актер и поэт Николай Денисов умер в возрасте 80 лет. Об этом aif.ru сообщил режиссер Павел Тихомиров.

Смерть артиста стала для него неожиданностью, ведь с Денисовым они разговаривал буквально на днях. По словам Тихомирова, никакой симптоматики о плохом самочувствии со стороны коллеги не было.

Похороны Денисова пройдут на Донском кладбище в Москве, где захоронены его отец и супруга. Точная дата прощальной церемонии пока не известна.

Свой талант Денисов проявлял в различных областях искусства. Он сочинял стихи для песен Андрея Миронова, Валерия Леонтьева, Ларисы Долиной и других артистов. Кроме того, поэт вместе с композитором Максимом Дунаевским создавал мюзиклы.

Любовь зрителей Денисов также завоевал благодаря своим персонажам в таких популярных сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Глухарь» и «Ищейка».