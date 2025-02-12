Умер актер из «Форсажа» и «Ангелов Чарли» Питер Нэви Туяасосопо

Американский актер Питер Нэви Туясосопо скончался на 62-м году жизни. Об этом сообщил журнал Forbes .

Актер умер 11 февраля от сердечного приступа в Финиксе, штат Аризона. Сын актера Питер сообщил о его смерти в соцсетях.

«Мой отец прожил удивительную жизнь, и его влияние на нас не заканчивается здесь. Мы продолжим жить с ним в душе, и как бы нам ни было грустно, он, без сомнения, на небесах со своими братьями, сестрами, родителями, дочерью и Иисусом, и ему больше не больно», — написал он.

Туясосопо родился 22 декабря 1963 года в Калифорнии. На телеэкранах он впервые появился в 1991 году, когда сыграл в картине «Необходимая грубость».

Наибольшую популярность ему принесло участие в фильме про гонщиков «Форсаж». При этом он запомнился зрителям также по ролям в картинах «Бэтмен и Робин», «Ангелы Чарли», «Уличный боец» и «Царь скорпионов».

Всего в его фильмографии порядка 45 кинопроектов. Последней работой стала роль в сериале «Новенькая».