Умер актер из фильмов «Назад в будущее» и «Лучший стрелок» Джеймс Толкан

Американский актер Джеймс Толкан, сыгравший директора школы мистера Стрикленда в трилогии «Назад в будущее», скончался на 95-м году жизни. Об этом сообщило издание Variety .

«Джеймс Толкан, наиболее известный по ролям в фильмах „Лучший стрелок“ и франшизе „Назад в будущее“, скончался в четверг в Саранак-Лейк, штат Нью-Йорк. Ему было 94 года», — заявили авторы статьи.

О смерти актера сообщил один из его родственников, а также сценарист и продюсер Боб Гейл на сайте франшизы.

Толкан родился 20 июня 1931 года в Калумете, штат Мичиган. После службы в ВМС США окончил колледж Коу и Университет Айовы. Затем переехал в Нью-Йорк, где учился в Актерской студии у Стеллы Адлер и Ли Страсберга.

Толкан дебютировал в 1960 году в сериале «Голый город». Его последняя работа — картина 2015 года «Костяной томагавк». Но наибольшую известность ему принесла роль мистера Стрикленда из франшизы «Назад в будущее». Он также получил известность благодаря роли в боевике Тони Скотта 1986 года «Лучший стрелок», сыграв коммандера Тома Джардиана под прозвищем Стингер. Всего в фильмографии актера 89 фильмов.

У Толкана осталась жена Пармели. Они познакомились в 1971 году на съемках внебродвейской пьесы «Пинквилл».