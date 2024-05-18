Умер актер из фильма «Тутси» Дэбни Коулмен | 360°

18 мая 2024, 09:51
Умер актер из фильма «Тутси» Дэбни Коулмен
Американский актер Дэбни Коулмен умер в возрасте 92 лет
Не стало американского актера Дэбни Коулмена. Он умер на 93-м году жизни, сообщило агентство Bloomberg.
Дочь артиста Куинси Коулмен рассказала журналистам, что отец скончался 16 мая в своем доме в Санта-Монике, не уточнив причины смерти.
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Дэбни Уортон Коулмен родился в Остине, штат Техас. В 1949 году начал обучение в Военном институте Вирджинии. Затем поступил в университет Техаса, где изучал право. Коулмен два раза был женат, у него четверо детей.
На счету Коулмена такие известные киноработы, как «С девяти до пяти», «Тутси», «Военные игры» и «Поклялся молчать».
Осенью 2014 года актер удостоился звезды на голливудской «Аллее славы».
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