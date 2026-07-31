Умер актер из фильма «Судьба барабанщика» Сергей Ясинский

Фото: Киностудия им. М. Горького

Сыгравший в фильме «Судьба барабанщика» актер Сергей Ясинский умер в 83 года

Известный по главной роли в фильме «Судьба барабанщика» советский актер Сергей Ясинский умер в 83 года. Об этом сообщил его сын Николай в комментариях на портале «Кино-театр.ру» .

Он уточнил, что отец скончался в минувшую среду, 29 июля.

«Папа 29.07.2026 ушел от нас. Царствия Небесного», — написал Николай Ясинский.

В фильме «Судьба барабанщика» по одноименной повести Аркадия Гайдара Сергей Ясинский сыграл в возрасте 12 лет. Воплощенный им на экране образ пионера Сережи Баташова запомнился нескольким поколениям советских зрителей.

В отличие от других юных звезд советского кино, Ясинский отдал предпочтение музыке. Он окончил Московскую музыкальную консерваторию и регулярно выступал с концертами в России и за границей.

Кроме того, Ясинский занимался преподавательской деятельностью и вырастил несколько поколений талантливых учеников.