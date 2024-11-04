Умер актер из фильма «Не бойся, я с тобой» Березин

Актер Артур Березин скончался 29 октября на 69-м году жизни. Об этом сообщил в беседе с aif.ru его друг Стас Балакин.

«Артур ушел из жизни в больнице города Кейптаун после длительной болезни», — сказал он.

По словам собеседника издания, Березин долгое время жил в Южно-Африканской Республике, поэтому считал ее своим вторым родным местом. Похороны актера пройдут в Кейптауне.

Свой творческий путь Березин начал с цирковой самодеятельности, а в 1977 году перешел на работу в «Союзгосцирк». Актер впервые приехал в ЮАР в 1991 году. Там он прожил до 2015 года, а затем неоднократно возвращался.

В последние годы артист руководил каскадерской школой в Крыму. Зрителям он запомнился благодаря своим ролям в таких фильмах, как «Не бойся, я с тобой» и «Курьер на Восток». Также его трюки можно увидеть в сериале «Анна Каренина» и других.