Умер актер из фильма «Эскадрон гусар летучих» Александр Карин

Сыгравший в фильме «Эскадрон гусар летучих» российский актер Александр Карин умер 13 марта в возрасте 73 лет. Об этом в телеграм-канале сообщил Союз кинематографистов.

«Член Союза кинематографистов России, актер, писатель и каскадер Александр Карин ушел из жизни», — указали в публикации.

Широкую известность актеру принесли работы в фильмах «Эскадрон гусар летучих», «Петр Великий», «Русь изначальная», «Ярослав Мудрый», «Манька», «Мать» и других.

«Карин был красивым и отчаянным мужчиной, поэтому его актерско-каскадерские работы, даже небольшие, становились украшением любого фильма», — добавили в Союзе.

После завершения актерской карьеры Карин оставался важной фигурой в отечественной киноиндустрии, являясь также членом двух писательских союзов.