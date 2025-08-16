Умер актер из «Битвы за Родину»

Актер Владимир Шустов умер в возрасте 78 лет

В Казахстане скончался театральный режиссер, актер театра и кино Владимир Шустов. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Казахстанского русского драматического театра имени Н. Ф. Погодина.

Шустов умер в Петропавловске в возрасте 78 лет. В некрологе театр назвал его мэтром и заслуженным деятелем искусств. Похороны артиста пройдут 17 августа.

Владимир Шустов в разные годы работал в Джамбульском русском театре драмы, Кизеловском драматическом театре, Северо-Казахстанском русском драматическом театре имени Н. Ф. Погодина и Русском ТЮЗе Ташкента.

Как режиссер трудился над спектаклями «Дамы и гусары», «Ревизор» и другие. Снялся в трех военных фильмах — «Битва за Родину», «Смуглянка» и «Приказ вернуться живым».