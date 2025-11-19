Умер актер и режиссер «Трех сестер» Сергей Десницкий

Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Сергей Десницкий скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Московского художественного театра имени Чехова.

«Сегодня ночью не стало заслуженного артиста России Сергея Глебовича Десницкого. Грядущей весной ему могло бы исполниться 85 лет», — говорится в некрологе.

В МХТ имени Чехова выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам актера. О дате и месте прощания с Десницким пообещали сообщить дополнительно.

Будущий актер и режиссер родился 19 марта 1939 года. В 1962 году он выпустился из Школы-студии МХАТ. Свою карьеру начал в театре «Современник», но через несколько лет перешел во МХАТ, где сыграл около 100 ролей за почти полвека.

В 90-е Десницкий уходил в театр «У Никитских ворот», где прослужил шесть лет и вернулся во МХАТ. В 1999 году он возглавил Мемориальный Чеховский театр в Мелихове.

В 2017 году Десницкий занялся режиссурой и писательской деятельностью. Труппу театра он покинул.

Сотрудничал со МХАТом имени Горького в качестве режиссера в последние годы, поставив на его сцене спектакль по переписке Антона Чехова и Ольги Книппер и легендарные «Три сестры» в постановке Владимира Немировича-Данченко.

Десницкий также снимался в кино. В его фильмографии роли в таких картинах, как «Потерянные в раю», «Учитель словесности», «Раскол» и «Слеза Князя тьмы».