Умер актер Геннадий Назаров

Российский театральный педагог и актер Геннадий Назаров ушел из жизни в возрасте 58 лет. Об этом сообщила пресс-служба театра «Мастерская Петра Фоменко».

Около 20 лет Назаров был педагогом мастерской российских театральных режиссеров Дмитрия Крымова и Евгения Каменьковича в ГИТИСе.

«Четыре года назад вместе с женой Натальей они набрали актерскую мастерскую. Многие из тех, кто выходит на сцену „Мастерской Фоменко“ сегодня, — их ученики, которые осиротели во второй раз. Светлая память и самые искренние соболезнования», — добавили в пресс-службе.

В театре напомнили, что Назаров стал известен в середине 90-х после работы в фильме режиссера Петра Тодоровского «Какая чудная игра». Также он играл в спектаклях «Пять вечеров» и «Ночь перед рождеством» в Театре на Малой Бронной.