Умер актер Эдуард Колбанов, игравший в спектакле «Добро пожаловать в рай»

Актер Балаковского ТЮЗа Эдуард Колбанов скончался после продолжительной борьбы с болезнью 14 января, ему было 55 лет. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил Балаковский ТЮЗ.

«В последнее время у артиста были проблемы со здоровьем. Совсем недавно Эдуард исполнил главную роль в спектакле „Добро пожаловать в рай“, которая отчасти оказалась знаковой для него», — говорится в некрологе.

При этом точные причины смерти не приводятся.

Колбанов окончил Екатеринбургский театральный институт в 1995 году. За свою карьеру артист успел поработать в Шадринском театре (с 1997 года), в Армавирском театре драмы и комедии (с 2007 по 2009 годы), но последним для актера стал Балаковский ТЮЗ.

Пользователи под некрологом выразили соболезнования в связи с его уходом из жизни, отметив, он был замечательным и талантливым артистом, чьи роли всегда запоминались. Некоторые подчеркнули, что недавно ходили на его спектакль.

«Печально. Недавно ходили на спектакль. Спектакль, где он умирает и возвращаться не хочет. Не верится, не верится, что так быстро», — написала одна из комментаторов.

Похороны актера состоялись 17 января, сообщило издание НСН.