Умер актер дубляжа Борис Быстров. Его голосом говорил Гомер Симпсон

Актер дубляжа Борис Быстров умер в возрасте 79 лет

Фото: РИА «Новости»

Легендарный актер дубляжа Борис Быстров умер в возрасте 79 лет. Об этом со ссылкой на супругу артиста Ирину Савину сообщила пресс-служба «Кинопоиска».

Голос артиста знаком практически каждому россиянину. Быстров озвучивал Гомера Симпсона и героев мультсериала «Футурама», императора Палпатина в «Звездных войнах», а также других персонажей популярных фильмов и сериалов.

Он также работал в драматическом театре имени Ермоловой, которому отдал более 50 лет жизни. Кроме того, Быстров появлялся в кино. Одной из первых и главных его ролей стал Аладдин в советском фильме-сказке.

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