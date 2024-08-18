Умер актер дубляжа Борис Быстров. Его голосом говорил Гомер Симпсон

Легендарный актер дубляжа Борис Быстров умер в возрасте 79 лет. Об этом со ссылкой на супругу артиста Ирину Савину сообщила пресс-служба «Кинопоиска».

Голос артиста знаком практически каждому россиянину. Быстров озвучивал Гомера Симпсона и героев мультсериала «Футурама», императора Палпатина в «Звездных войнах», а также других персонажей популярных фильмов и сериалов.

Он также работал в драматическом театре имени Ермоловой, которому отдал более 50 лет жизни. Кроме того, Быстров появлялся в кино. Одной из первых и главных его ролей стал Аладдин в советском фильме-сказке.