Умер актер Дональд Сазерленд

Актер Дональд Сазерленд скончался в возрасте 88 лет

Актер Дональд Сазерленд, сыгравший в «Голодных играх» и фильме «Гордость и предубеждение», умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщил его сын Кифер в соцсети Х.

«С тяжелым сердцем сообщаю вам, что мой отец, Дональд Сазерленд, скончался», — написал он.

По данным Deadline, звезда Голливуда скончался в Майами после продолжительной болезни.

Дональд Сазерленд родился 17 июля 1935 года в Сент-Джоне, Канада. Впервые на киноэкранах появился в середине 1960-х. Популярность актер обрел в 1970-х после роли в фильме «Военно-полевой госпиталь», за которую его номинировали на «Золотой глобус».

За свою карьеру Сазерленд снялся в более чем 150 кинолентах, среди них «Гордость и предубеждение», «Обычные люди», «Голодные игры» и другие.