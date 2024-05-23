Украинцы угрожали расправой Поплавской

Актрисе и телеведущей Яне Поплавской начали поступать угрозы физической расправы со стороны украинцев. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Актриса привела скрины переписки, на которой неизвестный угрожал ей и ее сыну за фотографию, сделанную в зоне специальной военной операции.

«Такие угрозы я получила сегодня в свой адрес от украинских националистов. Прислали мне, прикрываясь чужой личностью. Сначала хотели развести на деньги, потом стали угрожать. На что я ответила, что не боюсь их и прятаться не буду», — написала Поплавская.

Телеведущая выразила надежду, что на эту ситуацию обратят внимание правоохранительные органы. Она спросила у подписчиков, куда лучше обращаться: в полицию, следственный комитет или ФСБ.

Ранее военкор «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал об угрозах от участников украинских вооруженных формирований.