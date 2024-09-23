Украинский след заподозрили в деле об убийстве собак Донцовой

Близкий друг писательницы Дарьи Донцовой предположил, что в деле об отравлении ее мопсов имеется украинский след. Об этом он рассказал изданию «Абзац» .

По мнению друга писательницы, животным могли навредить из-за ее активной гражданской позиции.

«Я считаю, что там есть украинский след. Они (ЦИПсО — прим. ред.) вредят всем, кто хоть как-то стоит рядом с нашими бойцами и является лидером общественного мнения. Они бьют по самому больному, что есть у человека», — заявил он.

Собеседник издания выразил уверенность, что ЦИПсО для этого завербовал людей, которые «никогда не читали Дашины книги». По его словам, это не единичный случай, когда украинские спецслужбы находят в России людей, готовых «поджигать шкафы, отравлять собак или даже детей».

Писательница уже установила на своем участке камеры видеонаблюдения.

Донцова с самого начала спецоперации выступила в ее поддержку. Она также посещала госпитали с ранеными военными и говорила, что благодаря им никто не сможет поставить на колени Россию.

Двух собак Донцовой отравили. Одна собака умерла, вторая находится в тяжелом состоянии.