Украинские мошенники пытались обмануть Соловьева и Шамана

Пранкеры Вован и Лексус: украинские аферисты хотели обмануть Соловьева и Шамана

Украинские аферисты предприняли попытку атаковать журналиста Владимира Соловьева и певца Шамана (настоящее имя — Ярослав Дронов). Об этом в телеграм-канале сообщили российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров).

«В преддверии 9 Мая фиксируется рост активности телефонных мошенников, действующих с территории Украины. И такие атаки становятся персонализированными, направленными на публичных людей», — заявили пранкеры.

Специалисты пранкеров по отлову мошенников перехватили несколько подобных звонков известным персонам — в их числе певцы Денис Майданов, Джиган, Шаман, журналист Владимир Соловьев и другие. Главная задача аферистов — вызвать панику, используя лидеров общественного мнения и их аудиторию.

Вован и Лексус предупредили, что такие попытки в ближайшее время могут участиться. Злоумышленники представляются работниками разных инстанций, в том числе государственных.

Ранее юрист Алина Шляпина рассказала, что перед Днем Победы мошенники начали обзванивать пенсионеров с обещанием вручить памятные медали. Так аферисты пытаются похитить данные потенциальных жертв.