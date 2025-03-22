«Уходит поколение великих людей». Пианистка Цымбалюк-Романовская — о смерти Голубкиной
Пианистка Цымбалюк-Романовская назвала смерть Голубкиной национальным уходом
Поколение великих людей уходит — это трагично для культуры, рассказала 360.ru пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская. Так она прокомментировала смерть народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной.
«Масштабные соболезнования. Я думаю, что это общенациональные уходы, тяжелые. <… > Важно в наше время правильно оценивать вклад артистов в развитие советской и российской культуры. Нужно уметь это ценить, потому что пока не понимаем, особенно более молодое поколение просто не понимает, что эти люди — не просто актеры, как сейчас. Это просто титаны и великие деятели национальной культуры», — подчеркнула музыкант.
По ее словам, такие люди, как Голубкина, должны оставаться примерами, в противном случае будущее поколение деградирует.
«Нам повезло, что мы застали то время, когда были настоящие звезды. Очень грустно, что будем без этого поколения жить дальше. Это тяжело. Поколение того времени <… > делало гораздо больше, чем просто в своей профессии. Они делали все, что составляет прочный фундамент большой культуры государства», — подчеркнула артистка.
О смерти Голубкиной стало известно 22 марта, о случившемся сообщил телеведущий Андрей Малахов.