«Масштабные соболезнования. Я думаю, что это общенациональные уходы, тяжелые. <… > Важно в наше время правильно оценивать вклад артистов в развитие советской и российской культуры. Нужно уметь это ценить, потому что пока не понимаем, особенно более молодое поколение просто не понимает, что эти люди — не просто актеры, как сейчас. Это просто титаны и великие деятели национальной культуры», — подчеркнула музыкант.

По ее словам, такие люди, как Голубкина, должны оставаться примерами, в противном случае будущее поколение деградирует.

«Нам повезло, что мы застали то время, когда были настоящие звезды. Очень грустно, что будем без этого поколения жить дальше. Это тяжело. Поколение того времени <… > делало гораздо больше, чем просто в своей профессии. Они делали все, что составляет прочный фундамент большой культуры государства», — подчеркнула артистка.

О смерти Голубкиной стало известно 22 марта, о случившемся сообщил телеведущий Андрей Малахов.