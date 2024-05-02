«Уезжать подальше от семьи полезно». Жена Ширвиндта улетела в Лондон | 360°

Знаменитости 02 мая 2024, 13:35 «Уезжать подальше от семьи полезно». Жена Ширвиндта улетела в Лондон Жена телеведущего Михаила Ширвиндта рассказала, что улетела в Лондон к подруге Freepik

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Супруга телеведущего Михаила Ширвиндта Анастасия ненадолго покинула Россию. В своем Instagram* она поделилась с подписчиками, как проводит время в Лондоне.

«Откровение последних недель: уезжать подальше от семьи полезно для тебя и для семьи. Особенно в моменты, когда ловишь состояние белки в колесе. Ненавидишь себя за это, но поделать ничего не можешь. Обесточка, обезличка, отключка», — написала она.

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Ширвиндт уточнила, что в Лондоне у нее живет подруга детства. Журналистка также назвала свой досуг культурным и наполовину киношным.

Анастасия и Михаил поженились пять лет назад. Супруг старше ее на 32 года. Журналистка рассказала в своем блоге, что сама покупала обручальное кольцо, а вместо белого платья надела на роспись комбинезон. Весной 2020 года у пары родился сын.

Актрису Александру Захарову заподозрили в романе с мужчиной на 11 лет моложе. Ее избранником стал бизнесмен Михаил Панченко, воспитывающий троих детей.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.