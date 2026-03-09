Уехавший из России Илья Лагутенко удвоил доходы

Shot: доходы Ильи Лагутенко за 2025-й выросли в России более чем вдвое

Российские доходы лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко увеличились более чем в два раза в 2025 году. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Всего за прошлый год Лагутенко заработал в России около 40 миллионов рублей. Он сохранил бизнес в стране, компания «Лагуна» продает музыкальные записи и стабильно увеличивает прибыль.

Выручка компании в 2023 году составляла 7,7 миллиона рублей, в следующем выросла до 15,3 миллиона рублей, а в 2025-м достигла отметки 38,9 миллиона рублей.

Лагутенко в 2022 году осудил действия российских властей на Украине и заявил о приостановке деятельности группы. Однако в 2025-м он продлил срок действия товарного знака «Мумий Тролль» до 2035 года.

Ранее раскрывшие райдер Лагутенко журналисты рассказали, что музыкант требовал исключить любой запах табака и предоставлять некурящего водителя.