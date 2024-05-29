Уехавшая из России группа «Каста» повысила цены на корпоративы из-за убытков

Mash: группа «Каста» повысила цены за выступление за рубежом до 20 тысяч евро

Рэп-группа «Каста» переживает убытки за границей и поднимает цены на корпоративы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным издания, сейчас частная вечеринка с участием рэперов обойдется заказчику в 20 тысяч евро. При этом публика не приходит на крупные концерты «Касты».

Журналисты отметили, что, несмотря на определенные трудности за рубежом, музыканты не планируют возвращаться в Россию, даже тайно.

Mash напомнил, что до этого группа встречалась с поклонниками за границей и в России, не афишируя, за 1,5 миллиона рублей. Теперь стоимость достигла двух миллионов рублей, а Россию как площадку исполнители поместили в черный список. Рэперы тщательно изучают заказчика на позицию по СВО, место жительство и отсутствие связей с российскими госструктурами.

Ранее участник группы Хамиль рассказал, что во время пробежки у него остановилось сердце. Музыканта спасла врач Ана Вилан.