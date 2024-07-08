Уедет жить в Лондон: 18-летняя невеста Лепса будет учиться в британском колледже

По информации издания, стоимость обучения в Лондонском колледже моды составляет 1,7 миллиона рублей в год. Девушка будет изучать дизайн одежды. Она давно увлекается этой темой, поэтому проблем с поступлением не возникло.

Лепс заявил о серьезных отношениях с 18-летней невестой. По его словам, между ними не просто дружба. Киба заявила, что ей не нужны ни слава, ни деньги артиста, так как она выросла в «парниковых» условиях. Девушка ответила завистникам в Сети, что их язвительные комментарии про возраст певца ее нисколько не задевают.