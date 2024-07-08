Уедет жить в Лондон: 18-летняя невеста Лепса будет учиться в британском колледже
Kp.ru: учеба невесты Лепса Кибы в колледже Лондона стоит 1,7 млн рублей в год
Возлюбленная народного артиста России Григория Лепса, 18-летняя Аврора Киба, уедет учиться в колледж моды в Лондоне. Об этом сообщила газета «Комсомольская правда».
По информации издания, стоимость обучения в Лондонском колледже моды составляет 1,7 миллиона рублей в год. Девушка будет изучать дизайн одежды. Она давно увлекается этой темой, поэтому проблем с поступлением не возникло.
Лепс заявил о серьезных отношениях с 18-летней невестой. По его словам, между ними не просто дружба. Киба заявила, что ей не нужны ни слава, ни деньги артиста, так как она выросла в «парниковых» условиях. Девушка ответила завистникам в Сети, что их язвительные комментарии про возраст певца ее нисколько не задевают.