«Удар в голову». Поплавская заявила о нападении на мужа в Москве | 360°

Знаменитости 23 апреля 2024, 22:27 «Удар в голову». Поплавская заявила о нападении на мужа в Москве Поплавская сообщила, что ее мужа избили после ДТП в Москве РИА «Новости»

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Неизвестный напал на радиоведущего Евгения Яковлева после ДТП на одной из улиц в Москве. Подробностями поделилась в Telegram-канале его супруга, актриса Яна Поплавская.

По словам Поплавской, ее мужа спровоцировали в «мелкое ДТП», после которого он вышел из машины, «не успел произнести ни слова, как получил удар в голову в область виска и уха».

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Актриса отметила, что затем супруг закрылся в автомобиле и позвонил в полицию. Ему пришлось ждать ГИБДД около трех часов. В итоге Яковлев не попал на работу и не смог оперативно получить медицинскую помощь

«А у меня одна мысль — слава богу, что у нападавшего не было ножа или пистолета», — добавила она.

Яковлев написал заявление в полицию. Нападавшего обязали приехать в отдел после оформления ДТП.

Ранее в Москве избили финалиста шестого сезона телешоу «Голос» Ладислава Бубнара. Артист попал в больницу с ушибом головы и растяжением связок в шейном отделе.