Участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова призналась, что любит тактическую стрельбу и фехтование

Известная участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась своими нестандартными увлечениями в эфире Радио «Комсомольская правда». Она рассказала, что занимается тактической стрельбой, фехтованием, метанием ножей и спиц. Артистка отметила, что такие экстремальные хобби помогают ей снимать напряжение, написал KP.RU .

«Я пошла, постреляла, пометала ножи, спицы, в десяточку так вот запулила, и все, стала добрее, и напряжение куда-то ушло. Можно сказать, что я так расслабляюсь», — поделилась Михалкова.

Недавно у нее появилось новое увлечение — Юлия освоила профессию парфюмера, пройдя обучение в парфюмерной школе.

Также артистка отметила, что творческие споры могут стереть грань между полами, и в таких случаях полезно пойти «пометать ножи», чтобы не потерять взаимопонимание.