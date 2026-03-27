Участница конкурса «Мисс Таиланд» потеряла накладные зубы прямо на сцене

Вставные зубы выпали у 18-летней модели Камалван Чанго во время выступления на конкурсе «Мисс Таиланд». Несмотря на неловкий момент, девушка быстро поправила их и продолжила выход перед жюри и зрителями. Об этом сообщил телеканал NDTV .

Курьезная ситуация произошла прямо на сцене во время отборочного этапа. Участница не растерялась, отвернулась, вернула винировые накладки на место и достойно завершила выступление.

Журналисты уточнили, что за несколько дней до конкурса девушка выбила передний зуб и не успела попасть к стоматологу. Из-за этого ей пришлось выйти на сцену с временной конструкцией.

Имя победительницы конкурса объявят в субботу, 28 марта. Именно она представит Таиланд на Miss Grand International 2026 в Индии.

Ранее психолог Уманова объяснила, почему поколение Z все чаще меняет здоровые зубы на виниры и гриллзы. По ее мнению, это связано со стремлением к мгновенному преображению, которое и дают искусственные накладки.