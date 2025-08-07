Участника «Фабрики звезд» Пирцхалаву оштрафовали за побои

Мировой судья в Москве признал певца Ираклия Пирцхалаву виновным в административном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП РФ («Побои») и назначил ему штраф в размере 15 тысяч рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Измайловского суда.

Суд установил, что артист причинил физическую боль другому человеку, однако травмы оказались несерьезными и не повлекли уголовной ответственности. Личность потерпевшего не раскрывается.

В марте прошло года певец получил травму на съемках клипа. На одной из локаций он повредил колено, медики диагностировали частичный разрыв мениска. После укола обезболивающего артист смог продолжить работу.

Пирцхалава прославился хитами «Вова-чума», «Лондон — Париж» и «Время».