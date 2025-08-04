Участник «Интонации» Новиков назвал наличие команды преимуществом в шоу-бизнесе

Участники группы «Интонация», прославившейся благодаря хиту «Скажи, как мне жить», поделились секретом успеха в шоу-бизнесе без продюсерской поддержки и связей. Об этом сообщили « Страсти ».

Музыкант Александр Новиков назвал ключевым фактором наличие команды.

«Когда каждый занимается своим делом, это здорово упрощает процесс. Важно не искать продюсера, а не потерять себя», — подчеркнул исполнитель.

Денис Гладкий, другой представитель коллектива, посоветовал верить в свою музыку и искать единомышленников. Он подчеркнул важность веры в собственный путь и отметил, что наличие команды значительно упрощает организационные моменты.