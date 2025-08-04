Коллектив «Интонация» поделился опытом сотрудничества с известными представителями российской эстрады. Об этом сообщили « Страсти ».

Коллектив записал совместные треки с «Любэ», Мари Краймбрери, Artik & Asti, Русланом Нигматуллиным. Участник группы Денис Гладкий отметил, что каждая коллаборация была уникальной и запоминающейся.

«Artik & Asti ждали почти год, пока ребята запишут свои партии. <…> С Мари Краймбрери — работали, когда она еще жила в другом городе и думала о переезде в Москву. <…> С Русланом Нигматулиным — познакомились на фестивале „Спортволна“, записали трек и сняли крутое видео прямо на мероприятии», — отметил исполнитель.

Отдельно он выделил взаимодействие с группой «Любэ», назвав общение с Николаем Расторгуевым бесценным опытом. Записанная песня стала саундтреком к картине «Август. Восьмого».