Участник группы Four Tops Абдул «Дюк» Факир скончался на 89-м году жизни

Абдул «Дюк» Факир, последний оставшийся в живых участник известной группы Four Tops, умер в возрасте 88 лет. Трагическую новость сообщил сайт kp.ru со ссылкой на семью музыканта.

Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Певец скончался в Детройте в окружении родных и близких.

Коллектив Four Tops был сформирован в 1953 году. В 1966-м он попал в список «100 лучших артистов всех времен», составленный журналом Billboard.

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