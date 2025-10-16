Участник 5sta Family Косинский указал на попытки молодых музыкантов повторить R&B-звучание из 90-х

Музыкант обратил внимание на популярность песен прошлых десятилетий, подогреваемую активной ностальгией пользователей соцсетей.

«Молодые артисты пытаются делать звук, похожий на те времена. Речь идет о каком-нибудь R&B-звучании, поп-треках и так далее», — заявил Косинский.

По его словам, люди, выросшие в соответствующую эпоху, сегодня активно формируют медиапространство, где вспоминают и восхваляют музыку того времени. Зумеры же стараются перенять атмосферу и звучание тех лет, указал певец.