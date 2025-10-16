Участник 5sta Family Косинский указал на попытки молодых музыкантов повторить R&B-звучание из 90-х
Участник 5sta Family Василий Косинский отметил тенденцию возвращения музыкальных стилей 90-х годов среди молодого поколения исполнителей. Об этом сообщило ИА НСН.
Музыкант обратил внимание на популярность песен прошлых десятилетий, подогреваемую активной ностальгией пользователей соцсетей.
«Молодые артисты пытаются делать звук, похожий на те времена. Речь идет о каком-нибудь R&B-звучании, поп-треках и так далее», — заявил Косинский.
По его словам, люди, выросшие в соответствующую эпоху, сегодня активно формируют медиапространство, где вспоминают и восхваляют музыку того времени. Зумеры же стараются перенять атмосферу и звучание тех лет, указал певец.