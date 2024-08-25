«Уберите театральность». Мартынов рассказал о сложности перехода из театра в кино

Мартынов: образование важно, но театральный вуз не учит играть в кино

Образование для актера важно, но в театральных вузах не учат, как играть в кино. Бывшие студенты приходят в мир кино как слепые котята и обучаются всему заново. Нюансами работы в киноиндустрии в программе «Тет-а-тет с Марусей» поделился актер театра и кино Александр Мартынов.

На стриме с Марусей Михейчик актер рассказал, в чем сложность перехода из театральной среды в киноиндустрию. Повод для встречи — выход нового сезона сериала «Универ», где Мартынов сыграл Валентина.

«В театральных вузах нет понимания „игры“, так как в кино все минималистично. На пробах говорят: „Уберите эту театральность“. Хотите в кино — идите учитесь отдельно, как играть в кино. Хотите в театр — идите в театральные вузы», — поделился актер.

Мартынов считает, что образование важно в плане начитанности и словарного запаса, а также для культурного базиса.

«Театр — это дело для фанатиков. За маленькую зарплату, с утра до вечера ты служишь — не зря есть выражение „служить театру“», — отметил артист.

В театре все переходит на коммерческую основу, пояснил Мартынов и добавил, что мастера в театральных вузах, зачастую, «размазывают твое самолюбие и ломают хребты».