«У тебя рак?» Медведева объяснила причину сильного похудения

Фигуристка Евгения Медведева в последнее время заметно похудела. На этом фоне некоторые из окружения спортсменки заподозрили, что у нее могут быть проблемы со здоровьем, связанные с онкологическим заболеванием. Об этом чемпионка мира рассказала в эфире YouTube-канала «ДоброFon».

Первой панику забила подруга Медведевой, с которой они начинали вместе кататься. Девушки не виделись пару месяцев, за это время фигуристка стала следить за питанием.

«Я такая подтянутая лань снова стала. А подруга меня просто на пороге встретила, открыв рот: „Женя, с тобой все в порядке?! Что ты так сильно похудела? У тебя что, рак?!“ Вот так меня встретил родной человек!» — поделилась спортсменка.

Она заверила, что чувствует себя прекрасно и сейчас у нее нет никаких женских проблем со здоровьем. На перемены в теле Медведеву подтолкнули диагнозы, которые появились несколько лет назад на фоне жесткой спортивной дисциплины. В частности, у нее было расстройство пищевого поведения.

Кроме того, врачи диагностировали у фигуристки остеопороз. По словам Медведевой, благодаря лечению она смогла восстановить здоровье только к 18 годам.

Ранее Медведева заявила, что после ухода из профессии устроилась лучше всех остальных спортсменок.