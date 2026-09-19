У Ким Кардашьян нашли заболевание, приведшее к раку ее отца

У звезды телешоу Ким Кардашьян обнаружили воспаление слизистой оболочки пищевода —эзофагит. Об этом сообщило издание Life.ru .

В трейлере к очередной серии реалити-шоу «Кардашьян» женщину показали в больнице. Узнав о диагнозе, родные вспомнили отца сестер, умершего от рака пищевода в 2023 году.

По мнению семьи, причиной болезни могли стать хронический стресс и эмоциональное выгорание.

Семество Кардашьян живет под прицелами телекамер с 2027 года, когда на телеканале E! началось одноименное реалити-шоу. Подробности личной жизни членов семьи обсуждают по всему миру.

В последнее время в США заговорили о «проклятии Кардашьян» из-за того, что после романов с сестрами у мужчин начинается полоса неудач.