«Ты меня позоришь». Сын Верника отказывался сниматься с отцом

Актер Игорь Верник рассказал, что сын не хочет играть с ним в одних фильмах

Сын актера Игоря Верника Григорий отказывается играть с отцом в одном кино. Об этом артист рассказал в новом выпуске шоу «Кстати» на платформе VK Видео .

Однако недавно отец и сын приняли участие в съемках сериала «ВИА Васильки». По словам Игоря Верника, ему часто поступают предложения, чтобы они с Григорием сыграли отца и сына.

«Причем пару раз я сказал Грише: „Ну давай уже снимемся. Хорошая история, пускай это будет часть нашей биографии“. А он говорит: Это унизительно для меня, ты меня позоришь!» — отметил 61-летний артист.

Но поработать над «ВИА Васильки» Григорий согласился. В сериале отец и сын сыграли одного и того же персонажа разного возраста. По словам Верника-старшего, в одном кадре с сыном они не пересекались. Также в проекте снялись Дмитрий Харатьян, Ирина Розанова, Николай Добрынин и другие известные актеры.

В 2023 году Верник женился в третий раз. Его избранницей стала продюсер кино и телевидения Наталья Шнейдерова. Она младше супруга на 15 лет.