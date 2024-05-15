Турецкий таксист развел звезду «Уральских пельменей» | 360°

Знаменитости 15 мая 2024, 15:06 Турецкий таксист развел звезду «Уральских пельменей» Звезду «Уральских пельменей» Соколова обманул таксист во время отдыха в Турции РИА «Новости»

Читать 360 в

Звезда комедийного шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов и его супруга стали жертвами мошенничества со стороны таксиста во время отдыха в Турции. Об этом сообщила жена артиста в социальных сетях.

Ксения Соколова поделилась неприятным опытом во время поездки в Стамбул. Пара воспользовалась приложением для вызова такси и согласилась на стоимость в 400 турецких лир. Однако по прибытии водитель отменил заказ в приложении и включил собственный счетчик.

Реклама

«Вез нас 4,5 километра двадцать минут. На наши вопросы говорил, что дорога перекрыта и придется объехать», — рассказала жена юмориста.

По окончанию поездки итоговая сумма оказалась значительно выше первоначальной. Соколовы решили не вступать в споры. Ксения отметила, что поездка состоялась поздно и они не сразу поняли, что происходит.

Она предостерегла подписчиков от подобных инцидентов с такси в Турции и призвала их к бдительности.

Ранее депутат Виталий Милонов предложил оснастить российское такси тревожной кнопкой для связи с полицией. По его словам, водители часто становятся свидетелями или соучастниками правонарушений.