«Влюбился в Казань». Турецкий актер признался в желании жить в России

Известный турецкий актер Фатих Айхан, сыгравший Байсунгура в сериале «Основание: Осман», признался, что хотел бы жить в Казани, где активно развивают культуру. Об этом он заявил РИА «Новости» .

«В Казань я влюбился, возможно, я бы даже хотел тут жить, тут много театров, а я очень люблю театр. Здесь уделяется большое внимание культуре», — рассказал актер.

По словам Айхана, работа в театре для него на первом месте, а уже потом съемки в полнометражном кино и сериалах. Он очень любит играть на сцене, но последние шесть или семь лет не получилось поработать в театре.

Если же говорить о кино, то здесь он не стал выделять какой-либо жанр, считая, что актер должен уметь играть все.

Турецкий актер посетил Международный казанский фестиваль «Алтын минбар».

До этого Озчивит дебютировал в российской кино, снявшись в комедии «Елки 11», сообщили «Известия».

Ранее чеченский лидер Рамзан Кадыров посетил съемки сериала «Основание: Осман», встретился с продюсером Мехметом Боздагом, исполнителем главной роли Бураком Озчивитом и съемочной группой. Гостя одарили подарками в виде скакуна, традиционной турецкой сабли и доспехов