Турецкий актер Джан Яман представил сериал «Эль Турко» в Москве

Звезда турецких сериалов Джан Яман прибыл в российскую столицу, чтобы представить исторический проект «Эль Турко». Актер выразил восхищение приемом в Москве, отметив дружелюбие фанатов и радушие местных жителей, сообщила «Жизнь» .

Яман также похвалил красоту русских женщин, подчеркнув, что они произвели на него сильное впечатление. Актер признался, что мало знаком с российским кинематографом, однако успел посмотреть фильм «Анора» с участием Юрия Борисова, которого высоко оценил.

Приезд звезды вызвал большой интерес среди поклонников, собравшихся на красную дорожку в кинотеатре «Октябрь».