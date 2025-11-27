Турецкая актриса Ханде Эрчел назвала чудом историю создания фильма «Два мира. Одно желание»

Знаменитая турецкая актриса Ханде Эрчел выразила свое восхищение тем, как одно желание может перерасти в нечто грандиозное. В интервью сайту «7 Дней.ru» знаменитость отметила, что история нового фильма «Два мира. Одно желание» началась с простого предложения и выросла до значительного масштаба.

«Пять лет назад история этого фильма началась буквально с одного предложения, и она росла и росла и превратилась во что-то большое. И это тоже своего рода чудо», — поделилась звезда сериала «Постучись в мою дверь».

Ханде призвала людей не терять веру в чудеса и свои мечты, подчеркнув, что любые желания могут стать реальностью.