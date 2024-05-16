Турецкая актриса Айтен Гекчер умерла на 85-м году жизни | 360°

Знаменитости 16 мая 2024, 17:03 Турецкая актриса Айтен Гекчер умерла на 85-м году жизни

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Турецкая актриса театра и кино Айтен Гекчер, звезда национальных сериалов умерла в возрасте 84 лет в Стамбуле. Об этом сообщил сайт Hurriyet Daily News.

Отмечается, что зрители знают актрису по ролям в сериалах «Змеиная история», «Белый огонь», «Покровитель Ким», «Красный Стамбул» и многим другим.

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Как сообщил сайт Runews, Айтен Гекчер окончила балетное отделение Государственной консерватории Анкары и выступала на сцене городского Государственного театра.