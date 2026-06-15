Цискаридзе признался в своей зависимости от гаджетов

Ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе в интервью KP.RU затронул тему зависимости современного поколения от телефонов. Он отметил, что и сам замечает у себя признаки синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Цискаридзе подчеркнул, что нынешние дети практически всю жизнь проводят в гаджетах.

«У нас есть хоть опыт из прошлого. Наизусть помню, например, номера телефонов из прошлого, и у многих так. А современные номера даже не знаю», — признался он.

Артист добавил, что молодое поколение отличается от предыдущих, потому что время изменилось.

На вопрос о том, все ли пропало, ректор ответил, что многое действительно уходит, но на его место приходит что-то новое. Не всегда хорошее и прекрасное, но так устроена цивилизация.