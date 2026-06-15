Цискаридзе признался, что не строит барьеров между собой и учащимися и общается с ними открыто

Руководитель Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе в беседе с KP.RU поделился секретами общения с воспитанниками. По словам танцовщика, он не строит барьеров между собой и учащимися и общается с ними открыто.

«Иногда слышу, что меня кто-то боится и мне так смешно. Потому что я сам подхожу, со всеми детьми разговариваю», — уточнил Цискаридзе.

Он добавил, что иногда призывает учеников к ответственности и приучает их к порядку.

Артист объяснил свою манеру общения примером собственных наставников и мамы, которая работала учительницей. Будучи сиротой, он нашел в педагогах старших друзей, несмотря на огромную разницу в возрасте. Сегодня Цискаридзе говорит своим подопечным, что ругается на них не ради демонстрации власти, а чтобы выжать из учеников максимум возможного.

Николай отметил, что успех воспитанника — это и его личный успех как наставника, однако публичное фиаско ученика неизбежно бросит тень и на самого маэстро.