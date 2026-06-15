Цискаридзе признался, что ему нравятся современные мемы

Руководитель Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе в интервью KP.RU признался, что ему нравятся современные мемы. Он отметил, что некоторые из них содержат мудрые мысли.

«Мне очень нравятся смешные картинки, мемы, которые сейчас делают. И одна из них везде должна быть вывешена. Музейный зал, на картине нарисована куча, а на ней смотрит муха. И подпись: „Всегда знай, что кто-то о тебе мечтает“», — поделился артист.

Цискаридзе рассказал, что часто в произведениях искусства он видит одно, а его знакомые — совсем другое. Например, его мама была поклонницей Владимира Высоцкого, в то время как ее знакомые считали его творчество «сиюминутной ерундой». Однако сейчас очевидно, что произведения Высоцкого — это настоящая поэзия.