Цискаридзе показал редкое фото Алины Кабаевой

Народный артист России Николай Цискаридзе поделился в Telegram-канале фотографией, на которой запечатлен вместе с олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой. В посте он поздравил экс-тренера Ирину Винер с 77-летием.

«Мне очень повезло, я с ней познакомился давно. <…> Для Ирины Александровны интересы профессии — прежде всего. Она во многом человек властный и жесткий, но именно эти качества и помогают добиваться высоких результатов», — написал он.

На фото Цискаридзе, Кабаева и Винер позировали за столом. Артист обнимал гимнастку и тренера, которые улыбались.

По словам бывшего премьера Большого театра, Винер очень любит балет и на протяжении многих лет приводила свою сборную на спектакли с его участием. Поэтому всех спортсменок он знает с самого раннего возраста.

В январе 2024 года Ирина Винер перед уходом со своего поста заявляла, что ее преемницей может стать Алина Кабаева. Гимнастка ведет закрытый образ жизни и ее редко можно увидеть в соцсетях или СМИ.