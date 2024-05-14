Знаменитости 14 мая 2024, 16:12 «Цирк какой-то». Пригожин — об отмене выступления Королевой Продюсер Пригожин поддержал певицу Королеву после отмены ее номера в телеэфире Pavel Kashaev/Global Look Press / Global Look Press

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Выступления певицы Наташи Королевой в Кремле в честь Дня Победы и 50-летия БАМа не показали в телеэфире, что поразило музыкального продюсера Иосифа Пригожина. В беседе с «Московским комсомольцем» он назвал отмену певицы цирком.

«А зачем зовут, главное? Вот меня, честно, поражает это. Зачем вы зовете артистов, чтобы потом их не показать? Это просто, честно, уже поперек горла стоит. Казалось бы, XXI век на дворе — век новых технологий. Уже почти никто ни от кого не зависит. Все равно цирк какой-то — два раза убирают», — заявил он.

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По данным издания, фанаты Королевой создали петицию с требованием к начальству федерального канала разъяснить причины гонений на артистку. Пригожин поддержал такую реакцию поклонников.

По его словам, Королева стала популярной благодаря трудолюбию. Продюсер указал на богатый репертуар певицы и напомнил о потрясающих песнях, которые для нее написал еще композитор Игорь Николаев.

Пригожин предположил, что Королеву могли убрать из эфиров, так как она на другом канале сидит в жюри.

Музыкальный критик Илья Легостаев предположил, что федеральное телевидение живет по своей логике, поэтому сложно понять те или иные решения. По его словам, руководство каналов могло подумать, что без выступления Королевой будет лучше.