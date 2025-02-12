Церемония прощания с Олегом Стриженовым началась на Троекуровском кладбище

На Троекуровском кладбище в Москве началась церемония прощания с народным артистом СССР Олегом Стриженовым. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

Невестка покойного, актриса и телеведущая Екатерина Стриженова, рассказала, что накануне играла спектакль в Санкт-Петербурге и к ней подходили люди, выражая соболезнования и тепло вспоминая роли ее свекра.

«Для нашей семьи он, в первую очередь, близкий человек. И дедушка, и отец. Мало кому Бог дает возможность увидеть правнуков. Ему Бог такую возможность дал», — рассказала она.

Стриженов умер 9 февраля в одной из больниц Москвы. Актеру было 95 лет. Соболезнования его родным и близким выразил президент Владимир Путин.

По просьбе самого артиста семья отменила гражданскую панихиду в Доме кино, сообщив, что желающие проститься с ним смогут сделать это на отпевании или на кладбище.