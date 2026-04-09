Троянова обжаловала штраф за нарушение закона об иноагентах

Актриса Яна Троянова*, заочно осужденная на восемь лет в России, обжаловала иноагентский штраф. Об этом сообщило РИА «Новости» , в распоряжении которого оказались судебные материалы.

Прошлой осенью суд в Москве оштрафовал актрису на 50 тысяч рублей, выяснив, что она не представила в установленный законом срок отчетность о себе в Минюст России. Троянова* обжаловала постановление. Жалобу рассмотрят 23 апреля.

Это оказался не единственный иноагентский штраф актрисы. С нее пытаются принудительно взыскать еще 40 тысяч рублей. Выяснилось, что Троянову* оштрафовали еще в июле 2025 года.

Троянову* заочно осудили в ноябре 2025 года, признав виновной по ряду статей, включая публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Летом 2024 года актриса критиковала российскую политику и спецоперацию, находясь за границей, причем призывала к насилию в отношении русских людей.

* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента и внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.